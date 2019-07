"Ho visto del sangue a terra. Poi uno sparo a pochi centimetri da me e sono fuggito"

Tra le persone ascoltate come testimone dell'omicidio-suicidio di questa sera (giovedì) in via Ponza di San Martino, a Cuneo, c'è anche un cliente del negozio, nonché amico della vittima.

Gianpiero Ceselli è entrato proprio nel momento in cui avveniva la sparatoria.

"Sono entrato e ho visto del sangue sul pavimento. - ha detto ai Carabinieri - Ho pensato che Marco (Deangelis, la vittima: ndr) si fosse fatto male perchè so che vende anche pistole che sparano a salve.

Poi ho sentito un altro sparo e con la coda dell'occhio ho visto un'ombra che cadeva a terra e sono scappato, terrorizzato ed ho lanciato l'allarme. Solo dopo ho realizzato quanto era accaduto".