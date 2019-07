Omicidio-suicidio di via Ponza di San Martino a Cuneo: eseguita l'autopsia sul cadavere di Sciandra, c'è il nulla osta per il funerale

Le due autopsie sui corpi di Marco Deangelis e Germano Sciandra, eseguite dal medico legale Federico Quaranta, confermano la dinamica della sparatoria avvenuta giovedì 4 luglio, all’interno del negozio Dimo Sport in via Ponza di San Martino, durante la quale il monregalese Sciandra ha ucciso il suo ex socio in affari Deangelis.

Quest’ultimo, sorpreso dietro il bancone che si trova in fondo al negozio, intento a mangiare, probabilmente sente il campanello della porta di ingresso che, suonando, lo avverte dell’entrata di un cliente. Il commerciante cuneese crede però che sia un amico che doveva passare in negozio, ossia colui che poi diventerà il testimone oculare dell’omicidio-suicidio.

Invece a varcare la soglia è Germano Sciandra che entra come una furia, con la pistola già in mano e il cotone nelle orecchie per attutire il rumore dei colpi del revolver. Sono momenti concitati: Deangelis si vede puntare addosso la pistola, alza un braccio e si ripara dal primo colpo, intanto tenta la fuga verso la porta. Sciandra lo insegue e gli spara un altro colpo, quello mortale, che gli trafigge il cuore, il fegato ed i reni. Poi scavalca il corpo del suo ex socio, si avvicina alle vetrate del negozio e spara l’ultimo colpo, mirando alla sua testa.

Dall’autopsia eseguita oggi - lunedì 8 luglio, proprio mentre a qualche chilometro di distanza si celebrava il funerale di Deangelis nel duomo di Cuneo - sul cadavere di Sciandra, il medico legale, il dottor Quaranta, ha confermato che l’uomo è morto per un colpo di pistola che lui stesso si è sparato in testa. Il magistrato che segue il caso, il dottor Alberto Braghin, ha dato il nulla osta per celebrare i funerali di Germano Sciandra.