eToro: opinioni, novità e consigli sul famoso broker

Tra i tanti broker che mettono a disposizione i propri servizi a chi si vuole lanciare nel settore del trading online, eToro è quella che ultimamente sta facendo maggiormente parlare di sé.

Le innovazioni lanciate da eToro nel mondo del trading online sono destinate a cambiare il mondo dei broker oltre a rivoluzionare il concetto stesso di trading online, portandolo sempre più verso l’accessibilità universale. Con eToro si è varcata un’altra soglia verso il raggiungimento della funzione di AutoTrading, ovvero la possibilità di guadagnare da operazioni sul mercato finanziario fatte in automatico, senza che ci sia necessità di un intervento diretto da parte dell’utente.

Da WebTrader a OpenBook e infine eToro

La funzione che ha portato eToro ad essere la piattaforma rivoluzionaria per eccellenza è quella del Social Trading, nata con la fusione delle due piattaforme di WebTrader e OpenBook in eToro, nel 2015.

WebTrader è stata la prima piattaforma di marca eToro, basata sui principi di intuitività e semplicità, ha poi fornito la base per ricreare eToro nel 2015. La rapida diffusione della piattaforma e la creazione di una fitta rete di utenti ha fornito, infatti, alla compagnia il coraggio e i numeri necessari a continuare ad evolversi e a sviluppare innovazioni.

OpenBook, invece, era una piattaforma di trading con un’infrastruttura social, che permetteva agli utenti scambio di informazioni ed esperienze circa le operazioni più vantaggiose e le analisi dei trend: un primo passo verso la socializzazione del mercato finanziario in modo che fossero gli utenti stessi ad aiutarsi reciprocamente e a condividere i propri successi con gli altri.

Social Trading: come funziona

Con la fusione di OpenBook e WebTrader prende forma, nel 2015, eToro e la sua funzione di Social Trading, che permette agli utenti di copiare gli investimenti di altri utenti. L’integrazione nel trading online di meccaniche proprie dei social network ha permesso al broker di creare un sistema completamente innovativo, ove i vantaggi sono doppi: da una parte gli utenti meno esperti possono registrare i medesimi profitti dei professionisti, semplicemente copiandone l’operatività; dall’altra parte, gli utenti più esperti riceveranno da eToro stessa dei bonus proporzionali al numero di followers.

Con il Social Trading, inoltre, l’utente medio si può anche garantire dagli errori del prossimo attraverso l’impostazione della funzione di Stop Loss, la quale permette di indicare una soglia massima di perdita per ciascun investimento, oltre la quale la funzione di Copy Trading verrà automaticamente interrotta.

In tal modo registrare i medesimi profitti non sfocia nel condividere anche le stesse perdite e il trading online diventa a tutti gli effetti un ambiente meritocratico.

eToro: perché sono importanti le recensioni

La piattaforma numero uno nel mondo del trading online può vantare un gran numero di recensioni e opinioni degli utenti a riguardo che, meglio di qualsiasi guida, rispondono a tutti i dubbi, le perplessità e le domande degli utenti.

Prima di decidere di investire con una piattaforma piuttosto che con un’altra le recensioni e le opinioni degli utenti che lo hanno già fatto può essere di enorme aiuto, non solo a rendersi conto della verità di determinati aspetti ma anche per capire se quella piattaforma fa al caso nostro.

Qui puoi leggere le opinioni su eToro , scritte da utenti professionisti e affidabili, selezionati direttamente dal team di investingoal.com. Ricordati sempre: il mondo del trading online è in costante divenire, motivo per cui la comunità di traders e di utenti è la prima fonte di informazioni, di consigli e suggerimenti.

Come in tutti i settori ancora in crescita, nulla meglio della condivisione di esperienze può formare le persone rendendo loro note le cose da fare, quelle da non fare e gli investimenti migliori.