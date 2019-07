Fissate le date per le “Notti delle streghe” a Rifreddo: l’evento clou, “Terrore nel borgo”, sabato 26 ottobre

Dopo il grande e bagnato successo dell'edizione del decennale le streghe rifreddesi sembravano sparite ed invece, eccole manifestarsi in piena estate quando meno te lo aspetti.

Una sortita minima giusto per far ricordare a tutti che anche nel 2019 saranno sempre loro le protagoniste assolute dell’autunno sotto il Monviso.

Dalle tenebre filtra, infatti, che Terrore nel borgo, l’evento più terribile dell’anno, si terrà sabato 26 ottobre a partire dalle ore 19.45. Ovviamente attorno allo stesso verranno allestiti altri eventi che andranno ad implementare la undicesima edizione de “Le notti delle streghe” ma per adesso, come da tradizione, non se ne sa molto.

Ciò che invece si sa è che il percorso di Terrore nel borgo sarà come negli ultimi anni a pagamento mentre continueranno ad essere gratuiti tutti gli eventi e gli spettacoli sulla grande piazza cittadina.

Chi lo vorrà potrà quindi continuare a ballare gratis in piazza seguire le performances degli artisti che si esibiscono ed intrattengono il pubblico prima che lo stesso si incammini sul buio e terribile percorso rifreddese.

Tutte le info sulle modalità di acquisto dei biglietti, i prezzi e le informazioni sull’edizione 2019 de “Le notti delle streghe” saranno disponibili a breve sul sito www.lenottidellestreghe.it e sulla pagina Facebook dedicata https://www.facebook.com/Lenottidellestreghe/ .