Alba, arrestato lo spacciatore del week end

I Carabinieri della Compagnia di Alba hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino albese di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel medesimo contesto veniva deferito in stato di libertà un altro ragazzo albese 21 enne poiché, in concorso con l’arrestato, collaborava nell’attività di spaccio.

I militari dell’Arma avevano avuto notizia che in Alba, in un condominio di via Ciro Menotti, alcuni ragazzi erano dediti ad attività di spaccio nei confronti di alcuni loro coetanei, soprattutto nel fine settimana. I Carabinieri delle Stazioni di Alba, Cortemilia e Bossolasco, al termine di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno individuato i due ragazzi, traendo in arresto in flagranza di reato il pusher 27 enne e deferendo il suo “galoppino” 21 enne; entrambi dovranno difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione domiciliare eseguita a loro carico, sono stati rinvenuti circa 40 grammi di Hashish, bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Il pusher arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Asti in attesa dell’interrogatorio di garanzia. A termine dell’attività investigativa sono stati segnalati alla Prefettura di Cuneo 4 assuntori di sostanze stupefacenti (tre ragazzi e una ragazza).