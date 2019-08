A Sant'Anna di Valdieri, un'esposizione di documenti storici dei Savoia in Valle Gesso

Da oggi, domenica 18 agosto, giorno che la liturgia cristiana dedica a Sant'Elena, a Sant'Anna di Valdieri si può visitare una piccola esposizione di documenti storici (fotografie, scritti, riviste, oggetti) relativi al periodo in cui i Reali di Casa Savoia frequentavano la Valle Gesso.

I documenti esposti fanno parte della collezione privata di Marta Bluotto, scomparsa nel 2016, che amava condividere i suoi ricordi di quel periodo storico con quanti si fermavano nella sua tavernetta adibita in estate a piccolo museo, come si rileva dalle numerose scritte di apprezzamento e ringraziamento lasciate dai visitatori, tra i quali le principesse Maria Gabriella e Maria Pia.

Il materiale raccolto resterà esposto per quanti vogliano conoscere una parte della storia del Paese, nella settimana dal 18 al 25 agosto, nella casa al centro di Sant'Anna, presso il negozio gestito per tanti anni da Marta con il marito Jean, oggi messo a disposizione dai figli in ricordo della madre.