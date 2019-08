Dall'Adas Saluzzo Fidas, l'appello a donare il sangue

Il gruppo di Brossasco dell’ADAS Saluzzo FIDAS organizza, come pianificato da tempo con la Banca del Sangue di Torino, il prelievo estivo di sangue dell’anno 2019. Domenica 25 agosto, dunque, dalle 8 alle 11, nei locali della Sala Convegni Comunale di Brossasco, Largo Morbiducci 1, tutti i donatori attuali, e tutti coloro che vorrebbero iniziare, potranno donare il sangue.

"Ancora una volta ricordiamo che nel periodo estivo aumentano gli appelli per la donazione del sangue - afferma il presidente Ferruccio Beltramo -. Non che tali appelli non siano presenti nel corso degli altri mesi dell’anno, ma in questo periodo per varie cause, tra le quali la principale è sicuramente la concomitanza del periodo delle ferie, si ha una elevata diminuzione delle donazioni. Dobbiamo ricordarci che purtroppo i pazienti non guariscono improvvisamente e non vanno in ferie, perciò la richiesta di sangue è sempre alta. Cogliamo l’occasione per ricordare che è anche possibile donare presso tutti i gruppi dell’ADAS sparsi sul territorio saluzzese e presso gli Ospedali di Saluzzo, Savigliano, Cuneo e Pinerolo".

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web adas-saluzzo.it.