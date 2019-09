Due escursioni a settembre con Vesulus a Balma Boves sul Mombracco

Il Parco propone a settembre due escursioni, in collaborazione con l’Associazione Vesulus: un’escursione notturna a Balma Boves e un affascinante trekking di due giorni intorno al Mombracco, “la montagna di Leonardo”.



Ecco il calendario delle attività.

Si precisa che tutte le escursioni saranno condotte da una Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte; che si riserva la facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente l’escursione, in caso di condizioni meteo sfavorevoli o pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai partecipanti.



Sabato 14 settembre

Notturna a Balma Boves

Escursione notturna nel territorio del comune di Sanfront, con visita guidata all’affascinante Bor-gata Museo di Balma Boves, illuminata dalle stelle. L’attività si svolge in collaborazione con il Comune di Sanfront.



Itinerario: Rocchetta (520 m s.l.m.) – Borgata Museo di Balma Boves (650 m s.l.m.)

Dati tecnici: escursione facile (T), adatta anche ai bambini purché mediamente abituati all’attività fisica; tempo di percorrenza 2h circa pause e visita guidata escluse; durata escursione indicativa 2,5 h; orario di partenza 20.45; luogo di ritrovo piazzale del cimitero frazione Rocchetta, Sanfront.

Abbigliamento e attrezzatura: scarponi da montagna o scarpe da trekking; abbigliamento a cipolla adatto a condizioni meteo serali e variabili; lampada frontale o pila, borraccia.

Quota di partecipazione: € 7 accompagnamento e visita guidata della borgata museo; € 8 per tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni); € 8 bambini tutto compreso sotto ai 14 anni.

Prenotazioni: entro giovedì 12 settembre al 349.8439091 (Alma) o con email a vesulus@gmail.com





Sabato 21 e domenica 22 settembre

L’anello di Leonardo – Giro del Monte Bracco

Escursione di due giorni alla scoperta del Monte Bracco, la montagna sacra, e del suo legame particolare con Leonardo Da Vinci.



Il Monte Bracco è una montagna poco conosciuta, ma ricca di fascino, a partire dalla sua geo-logia leggendaria, alle sue borgate sotto le rocce, ed ai suoi castagneti secolari.



L’itinerario ci porterà a percorrere il versante sud della montagna, tra guglie di roccia, boschi di castagno e appartate chiesette, testimonianza della devozione locale, per raggiungere poi l’antico Convento della Trappa, e risalire il giorno seguente lungo la dorsale del monte alla croce di Envie, suggestivo balcone panoramico e punto più elevato della montagna e ridiscendere infi-ne, transitando presso il sito di arte rupestre di Roca dla Casna, alla borgata museo di Balma Boves e chiudere l’anello.



Dati tecnici: escursione adatta a tutti purché mediamente abituati a camminare.

Abbigliamento e attrezzatura: scarponi o scarponcini da montagna, abbigliamento a cipolla, adatto a condizioni meteo variabili (maglietta, pile, giacca a vento, pantaloni tecnici, guanti e berretto), occhiali da sole e crema solare, ricambio per il secondo giorno, effetti personali, bastoncini da trekking, eventuale pila frontale.

Quota di partecipazione: 50 € per Guida Naturalistica e visita alla Borgata museo di Balma Boves; 8 € per tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni); 50 € mezza pensione (cena-pernottamento-colazione) e pranzo al sacco per il secondo giorno presso la Locanda della Trappa (Barge)



TOTALE: 108 € (100 € per tesserati Vesulus).

Per la prenotazione è richiesta una caparra di 50 €/persona, da versare tramite bonifico con i seguenti dati:

Beneficiario: Associazione Naturalistica Vesulus ASD

BANCA REGIONALE EUROPEA FILIALE DI BAGNOLO P.TE

IBAN: IT 78 C 03111 45950 0000 0000 4084



Causale: Giro del Monte Bracco 21 e 22 settembre 2019



Prenotazioni: entro il 14 settembre al 349.8439091 (Alma) o con email a vesulus@gmail.com

ATTENZIONE: l’attività di svolgerà con un numero minimo di 5 partecipanti.