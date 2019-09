Il Baladin Open Garden vi aspetta per un programma settimanale molto speciale

Ecco le proposte della settimana al Baladin Open Garden:

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

STREET FOOD ALL'ITALIANA

L'ultima settimana al Baladin Open Garden regala emozioni. E questa sera ospiti da noi l'azienda agricola LA MEIRO, produttori di castelmagno del nostro Piemonte e Paolo con la sua azienda Mieli Amel. Nonna Mimì lascia la ricetta nella Val Grana e per la serata vi presentiamo un grande classico: gnocchi al Castelmagno e non solo, tanti abbinamenti con vari tipi di miele, in particolare il miele di Rododendro.Oltre al piatto proposto dalle aziende agricole ci sarà sempre la cucina Baladin aperta con tutte le nostre proposte dal barbecue al veg & veggie. Come sempre soddisfiamo tutti i gusti! Vi aspettiamo!

VENERDI’ 6 SETTEMBRE

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

DJ SET E BEER COCKTAIL AREA

Ancora un venerdì nel nostro club esclusivo. La cantina della cascina storica del Baladin Open Garden prende vita grazie alla musica e alla scelte musicali di "La femme DJ". La nostra donna dj che vi strapezzerà e vi farà shakerare! Un viaggio temporale dagli anni 50 ad oggi. A tutto questo una speciale beer cocktail area. Potrete provare il drink dell'estate Beermouth & Tonica al fieno oppure spizzarrirvi con le ricette del nsotro bartender, come il Moscobeer: vodka, lime, zenzero e top di Nazionale Baladin.

SABATO 7 SETTEMBRE

ORARI DEL PARCO: dalle 18.00 all’01.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

STELLE, LUNA E… ALCUNI PIANETI!

Volevamo regalarvi qualcosa di speciale ed unico ma non sapevamo che ricordo lasciarvi della vostra "Estate nel Garden", insomma qualcosa di indelebile. E ci riusciamo! Ospiti speciali al Baladin Open Garden: Giove con i quattro satelliti scoperti da Galileo, Saturno con i suoi anelli, la Luna all'ultimo quarto, le costellazioni, il triangolo estivo, e alcune stelle doppie come Albireo. Tutto questo grazie all’Osservatorio astrofisico di Torino ( in continua collaborazione con università e agenzie spaziali (quali ASI, ESA, NASA) vi presentiamo una serata per guardare stelle, la luna e alcuni pianeti tramite un grande telescopio. Dalle 19.30 sarà possibile osservare il cielo e le sue meraviglie, grazie a Daniele e al suo team. Non vi resta che perdervi in una serata stellare, marchiata Baladin!

DOMENICA 8 SETTEMBRE

ORARI DEL PARCO: dalle 10.30 alle 00.00

INGRESSO GRATUITO

Per info: 340 6076351

LA DOMENICA AL BALADIN OPEN GARDEN

La domenica da noi è in mezzo alla natura e pronti a divertirvi. Alle 10.00 visita al birrificio con Teo (su prenotazione a visite@baladin.com). Dalle 11 potrete venire al parco e assaporare la nostra cucina e le spine Baladin. Per tutta la giornata animazione bimbi, mercato contadino, shop aperto per i vostri acquisti e griglie a disposizione per grigliare in autonomia. Nel pomeriggio il laboratorio "Dalla Terra con le mani" delle aziende agricole alle 14.30. Questa domenica potrete incontrare "I fantastici 4: formaggi e nasci, frutta e trota". Dalle 19,00 pizza scrocchiarella per tutti con tante farciture nuove, speciale, fresche e divertenti! Vi aspettiamo nel Garden!