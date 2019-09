Incidente stradale lungo la SS28 a Magliano Alpi, nel tardo pomeriggio di oggi (domenica 8 settembre).

Coinvolte secondo le prime informazioni due vetture, scontratesi frontalmente per cause ancora da determiare con precisione lungo la discesa per Breolungi di Mondovì. Feriti - sembrerebbe non in modo grave - gli occupanti dei mezzi.

Sul posto i vigili del fuoco e l'emergenza sanitaria.