Bra, a Cheese torna anche "Wonderful": gli spazi espositivi dello street food made in Langhe e Roero

La società consortile “Wonderful Langhe e Roero”, nata per promuovere il territorio albese e braidese in occasione di Expo 2015, presente negli ultimi anni ai principali eventi enogastronomici internazionali organizzati in Piemonte, tra cui Terra Madre-Salone del Gusto e la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, dopo il successo riscontrato nel 2017, sarà nuovamente protagonista all’edizione 2019 di “Cheese - Naturale è possibile”, ospite nello spazio espositivo allestito dal Comune di Bra nell’area del Cortile delle Scuole Maschili.

In programma dal 20 al 23 settembre nel centro storico di Bra, la biennale casearia organizzata da Slow Food e Comune di Bra vedrà protagonisti i formaggi a latte crudo provenienti di ogni parte del Mondo.

Per usufruire appieno di questa importante opportunità, Wonderful realizzerà un punto informativo dinamico, accattivante, innovativo, basandosi sulla felice esperienza maturata negli anni, che interagendo con il pubblico lo renderà protagonista, unendo alla promozione dei luoghi, della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e degli eventi autunnali della città della Zizzola e di tutto il territorio, le immancabili degustazioni delle eccellenze enogastronomiche che nascono sulle nostre colline: dai prodotti braidesi come salsiccia e formaggi alle nocciole dell'Alta Langa.

Proposta d’eccellenza sarà il “Mac 'd Bra”, l’ormai famoso panino che vede quale ingrediente principale la Salsiccia di Bra racchiusa nel Pane di Bra, farcito con il formaggio DOP Bra Tenero e la foglia di lattuga degli Orti di Bra.

La salsiccia di Bra sarà proposta anche in una nuova versione “Take-Away”, sempre cruda, con una fetta di Pane di Bra, l’ideale per uno spuntino in qualsiasi momento della giornata! Il celebre insaccato braidese, protagonista anche del lancio di un nuovo prodotto “street food”, le “Langhe e Roero Meatballs”, presentate in anteprima assoluta alle ore 17 di sabato 21 settembre presso lo stand nell’area Cortile delle Scuole Maschili.

L'obiettivo è offrire ai visitatori non un semplice contatto con la nostra area geografica, ma un tuffo dentro al territorio, un'esperienza da vivere, sotto l'egida della società consortile che riunisce le città di Alba e Bra, le rispettive Associazioni Commercianti, in collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

«Sono molto felice di far parte di questo progetto – commenta il neo presidente di Wonderful Mario Fugaro – che unisce i territori di Langhe, Roero e Monferrato per una promozione qualificata nell’ambito di una manifestazione di rilevanza internazionale. Auspico che la mia esperienza nel mondo della ristorazione possa essere un valore aggiunto per proporre le nostre eccellenze gastronomiche quali ambasciatrici del gusto delle nostre colline. Il lancio delle “Langhe e Roero Meatballs” è la prosecuzione di questo qualificato progetto di street food territoriale».

«Cheese è una strepitosa vetrina per la città e per il nostro meraviglioso territorio – commentano il Sindaco di Bra Gianni Fogliato e l’assessore al Turismo e Grandi Eventi Massimo Borrelli - , che in questi anni ha fatto registrare flussi turistici in continuo aumento, sia in termini di arrivi che di presenze. Un risultato che testimonia l’eccellenza dell’offerta turistica locale e che premia una strategia di promozione che ha fatto della sinergia occasione di sviluppo e crescita. In tal senso, siamo particolarmente felici di confermare anche nell’ambito di Cheese, il più importante evento internazionale dedicato ai formaggi artigianali a latte crudo, la collaborazione con Wonderful, per raccontare insieme il territorio e i suoi talenti al mondo intero».