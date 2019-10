Al via il biglietto unico: comprende Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, Mostra di Monet di Asti e viaggio Asti-Alba andata e ritorno

Tra le altre nuove iniziative che uniscono Asti e Alba, la creazione di un biglietto unico per visitare sia la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, sia la mostra ‘Monet e gli Impressionisti in Normandia’ e per spostarsi comodamente in autobus tra Asti e Alba e viceversa. Una navetta collegherà le due città il sabato e la domenica dal 5 ottobre al 24 novembre 2019 e venerdì 1 novembre 2019.

Sono previste 5 corse dirette da Alba, dalla stazione dei treni, e 5 da Asti, dalla fermata degli autobus di corso Einaudi 70, vicino al mercato coperto, ad un prezzo conveniente di 20 euro, rispetto all’acquisto dei biglietti singoli per tratta di 5,60 euro, acquistabilI sul bus, e di 4,10 dall’app granda bus. Il risparmio è di 8,20 euro nel primo caso e di 5,20 euro nel secondo. Sarà possibile acquistare il biglietto integrato sul portale di Booking Piemonte www.bookingpiemonte.it/pacchetto/monet-incontra-il-tartufo-bianco-dalba/

Gli orari di partenza da Alba sono 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30 - da Asti sono: 11:03; 13:03; 15:03; 17:03; 19:03. Il tempo di percorrenza è di circa mezz’ora.

L'ATL è impegnata nella costruzione di un prodotto turistico molto competitivo che migliori la fruibilità dei due grandi eventi di Asti e Alba nei mesi di ottobre e novembre – dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - Sappiamo bene che la maggiore criticità del sistema Langhe Monferrato Roero sono i trasporti, quindi siamo felici di avere incontrato la disponibilità della Regione Piemonte per migliorare la connessione tra le due città. Con soli tre euro in più oltre agli accessi alla Fiera e alla mostra sarà possibile acquistare i biglietti per muoversi comodamente tra le due città: un'occasione straordinaria per integrare i due prodotti mainstream che offriamo, la cultura e l'enogastronomia.

Gli orari di partenza da Alba sono 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30 - da Asti sono: 11:03; 13:03; 15:03; 17:03; 19:03. Il tempo di percorrenza è di circa mezz’ora.