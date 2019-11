Vicoforte e i Savoia: "La 'Rosa d'Oro' non andò perduta in guerra"

"Quella rosa (d'oro grigio e non giallo) - prosegue Bortolan - è stata consegnata alla Cattedrale di Roma, con una solenne cerimonia, il 18 ottobre 1983 dalle principesse Maria Pia di Savoia (primogenita di re Umberto II e della regina Maria José e nostro presidente onorario) e Marina di Savoia (consorte del principe di Napoli Vittorio Emanuele e nuora di re Umberto II), secondo le volontà testamentarie di re Umberto II, deceduto in esilio sette mesi prima. Da quel giorno, la 'Rosa d'oro della Cristianità' è esposta e visibile nel Museo della basilica papale di San Giovanni in Laterano" .

LA STORIA

La "Rosa d'Oro della Cristianità" è un riconoscimento papale a personalità cattoliche di spicco, istituito da Papa Leone IX nel 1049. Il pontefice benediceva prima di Pasqua, nella "domenica Laetare", le "rose d'oro". Inizialmente la ricevevano re e dignitari, poi quasi esclusivamente regine e altre dame illustri che si erano distinte per la difesa della Chiesa o dei più deboli, e chiese predilette o città amiche.



Dal 1759 in poi la "Rosa d'Oro della Cristianità" fu consegnata esclusivamente a sovrane: Isabella del Brasile, Vittoria Eugenia di Spagna, Elisabetta di Baviera e, come detto, Elena di Savoia. Dopo il Concilio Vaticano II, l'onorificenza è diventata un dono dei Papi ai santuari mariani.



Proprio ieri, presso il santuario "Regina Montis Regalis" di Vicoforte, la delegazione di Cuneo dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon ha omaggiato una "rosa d'oro" da deporre sulla tomba della regina Elena (successivamente rimossa per ragioni di sicurezza e oggetto di una polemica fra i due rami della casa reale).