Dopo la frana di domenica, Venasca conta ancora 47 isolati e 15 sfollati: mezzi e uomini al lavoro per un primo ritorno alla normalità (FOTO)

Sono ancora 47 le persone isolate, a Venasca, in seguito al distacco di una frana che compromette la percorribilità delle strade che conducono a San Bernardo e a Meyra Botta. Sulle due strade, di competenza comunale, il sindaco Silvano Dovetta ha ordinato la chiusura del traffico, sia veicolare che pedonale.

LA FRANA

Lo smottamento principale (e più grave) si registra lungo la strada per Meyra Botta. Qui la frana ha distrutto buona parte del sedime asfaltato. La colata di fango e detriti, poi, si è riversata sulla sottostante strada per San Bernardo, ostruendola completamente.

Sempre lungo strada San Bernardo, pochi metri più a valle rispetto al primo smottamento, v’è stata una seconda frana, di dimensioni molto più modeste, già risolta con un piccolo intervento in loco.

Sul posto, ieri (lunedì) si è tenuto un sopralluogo congiunto, con il sindaco, il ministro Fabiana Dadone, il prefetto Giovanni Russo, Vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile e Croce rossa.

GLI ISOLATI

A monte della frana che ostruisce strada San Bernardo, 47 residenti, isolati. “La strada – spiega il sindaco Dovetta – è l’unica via di accesso alla zona più popolosa del nostro paese, formata da sei borgate”.

15 NUCLEI FAMIGLIARI SFOLLATI

La frana non ha creato solo problemi di isolamento e viabilità, però. Il primo cittadino ha infatti ordinato – domenica – l’evacuazione di 15 nuclei famigliari, facendo sgomberare una ventina di fabbricati (nella zona a valle dello smottamento), minacciati dalla pericolosità di un evento franoso in corso, e in costante divenire.

“Le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa – aggiunge Dovetta – sono state accolte da amici o famigliari, sia direttamente in paese che in comuni limitrofi. Due famiglie invece si sono recate in bed&breakfast”.

Ad oggi (26 novembre) non si registrano nuovi provvedimenti di evacuazione.

I LAVORI

Il Comune ha avviato immediatamente i lavori e gli interventi sul fronte della frana, affidati alla ditta Carpani, di Rossana. Dopo i sopralluoghi dei tecnici regionali si è potuto dare il via alle opere. È stato necessario, però, intervenire prima sulla strada per Meyra Botta, staccando eventuali porzioni di terra ancora instabili. Solo alla fine di questi primi lavori si è potuto procedere con la pulizia del materiale depositatosi sulla strada per San Bernardo. Qui verrà realizzata una scogliera di contenimento sul lato sinistro della strada (percorrendola verso monte).

IL SINDACO: “SITUAZIONE IN MIGLIORAMENTO, OGGI POTREBBERO ARRIVARE I PRIMI RISULTATI”

Con il miglioramento delle condizioni meteo, la situazione si sta avviando ad un primo, parziale, ritorno alla normalità. Dovetta ci ha infatti sottolineato che “I lavori riescono a procedere bene e, se tutto va per il meglio, nel corso della giornata odierna potrebbero arrivare i primi risultati”.

In serata, quindi, potrebbero far ritorno a casa le persone evacuate. Così come, salvo nuovi imprevisti, potrebbe venir ripristinata la viabilità lungo la strada per San Bernardo.

Non lo stesso, invece, si può dire per strada Meyra Botta, che conduce ad un’abitazione privata. La donna ivi residente è stata anch’ella evacuata: si è recata dai figli.

DEMOLITO IL MURO PERICOLANTE DEL CORTILE DI UNA CASA

A qualche metro dall’abitazione di Meyra Botta è stato demolito, su ordine del Comune, un muro di contenimento del cortile, pericolante.

Poco distante, la frana ha eroso buona parte del sedime stradale. Per risolvere questa criticità, decisamente più complessa, occorrerà una progettazione, frutto di ulteriori sopralluoghi.

I SOCCORSI E IL SOPRALLUOGO CON I DRONI

Ieri i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Torino abilitati al pilotaggio dei Sapr (Sistemi aeromobili pilotaggio remoto), insieme ai colleghi cuneesi del nucleo Tas (Topografia applicata al soccorso), hanno effettuato un sopralluogo per il monitoraggio della frana.

Successivamente è stato aperto e ripristinato con ruspe e trattori un piccolo sentiero, transitabile soltanto con mezzi fuoristrada o trattori, per eventuali situazioni di emergenza o interventi di soccorso.

LE ALTRE CRITICITA’ IN PAESE

In paese, nella giornata di domenica, il sindaco Dovetta ha ordinato alla ditta Anghilante di Venasca di intervenire con la messa in sicurezza dei dissesti lungo la strada comunale sterrata che conduce verso Comba Fornace -Meyra Fino. Il fondo stradale, in alcuni tratti, è stato reso impercorribile dallo scorrere dell’acqua.

Sempre domenica, la ditta Carpani (la stessa che opera sulla frana di strada San Bernardo) è stata fatta intervenire per rimuovere il materiale depositatosi in prossimità dello sgrigliatore del Rio Bruido, situato a monte del centro abitato, al fine di garantire il regolare deflusso della corrente.