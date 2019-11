In biblioteca, a Barge, si presenta “Riabitare l’Italia”, il libro del professor Antonio de Rossi

Dopo la presentazione del libro “Stalker”, tenutasi la scorsa settimana, la sala “Ludovico Geymonat” della biblioteca comunale di Barge torna ad ospitare un evento analogo.

Venerdì 29 novembre, alle ore 18, è in programma la presentazione del libro dal titolo “Riabitare l’Italia”, del professor Antonio de Rossi.

L’evento, a ingresso libero, è patrocinato dall'Amministrazione comunale e realizzato in collaborazione con la biblioteca “Michele Ginotta”.

Sarà presente il presidente dell’Uncem, Unione nazionale Comuni ed Enti montani, Marco Bussone. Moderatore dell’incontro il giornalista Alberto Gedda, direttore del settimanale diocesano “Il Corriere di Saluzzo”.

LA SCHEDA DEL LIBRO

“Invertire lo sguardo. Guardare all’Italia intera muovendo dai margini, dalle periferie. Considerare le dinamiche demografiche, i processi di modernizzazione, gli equilibri ambientali, le mobilità sociali e territoriali, le contraddizioni e le opportunità, per una volta all’incontrario. Partendo dalla considerazione che l’Italia del margine non è una parte residuale; che si tratta anzi del terreno forse decisivo per vincere le sfide dei prossimi decenni”.

A dispetto dell’immagine che la vuole strettamente legata a una dimensione urbana, l’Italia è disseminata di “territori del margine”: dal complesso sistema delle valli e delle montagne alpine ai variegati territori della dorsale appenninica, e via via scendendo per la penisola, fino a incontrare tutte quelle zone che il meridionalismo classico aveva indicato come “l’osso” da contrapporre alla “polpa”, e a giungere alle aree arroccate delle due grandi isole mediterranee.

Sono gli spazi in cui l’insediamento umano ha conosciuto vecchie e nuove contrazioni; dove il patrimonio abitativo è affetto da crescenti fenomeni di abbandono; dove l’esercizio della cittadinanza si mostra più difficile; dove più si concentrano le diseguaglianze, i disagi. Sommandole tutte, queste aree – “interne”, “fragili”, “in contrazione”, “del margine” –, ammontano a quasi un quarto della popolazione totale, e a più dei due terzi del l’intero territorio italiano. Abbastanza per farne l’oggetto di una grande “questione nazionale”. Se non fosse che hanno prevalso altre rappresentazioni: il Sud in perenne “ritardo di sviluppo”; il «triangolo industriale» della modernizzazione fordista; la “terza Italia” dei distretti.

Al centro, l’ingombrante presenza della dimensione metropolitana, in grado di offuscare, fin quasi a spegnerlo, “tutto il resto”. Oggi le specificità, le vitalità, le opportunità, le azioni pubbliche e collettive di questo resto tornano a essere visibili. Possono e devono animare una nuova lettura del paese.

Nel libro si confrontano le riflessioni di storici, territorialisti, architetti, geografi, demografi, antropologi, sociologi, statistici, economisti, ecologisti. Si analizzano le ragioni degli abbandoni, degli spopolamenti, dei flussi, delle nuove mobilità in ingresso.

Si misurano la qualità e il livello dei servizi di cittadinanza, facendo anche tesoro del patrimonio di conoscenze e di azione pubblica sul campo della Strategia nazionale aree interne, posta in essere negli ultimi dieci anni presso il Dipartimento per le politiche di coesione.

Si scopre così un’altra Italia, che partecipa pienamente alle sorti comuni del paese, ma che soffre di più; e che sta provando a riorganizzarsi, a ripopolarsi grazie ai giovani e agli immigrati, a inventare nuove imprenditorialità, a esprimere una nuova consapevolezza ecologica.

Un paese che non rimuove la nostalgia dei luoghi, ma ne fa la premessa indispensabile per tramutare la rabbia e i risentimenti nell’impegno per una nuova fase di avanzamento sociale.