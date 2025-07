Morozzo riapre due tesori d’arte con visite guidate gratuite durante i festeggiamenti di San Magno e Ferragosto

Il Gruppo dei Volontari per l’Arte di Morozzo annuncia la riapertura al pubblico, con visite guidate e gratuite, di due gioielli dell’arte locale che conservano preziosi cicli di affreschi tardogotici del XV secolo. Gli appuntamenti sono fissati per domenica 27 luglio, in concomitanza con i Festeggiamenti di San Magno, e giovedì 15 agosto (Ferragosto), dalle 16.00 alle 18.00.

La prima tappa prevede la visita alla Cappella rurale di Santo Stefano, custode di un originale ciclo pittorico di fine ‘400 attribuito a un maestro ignoto, riportato alla luce grazie a un restauro nel 2015. Gli affreschi narrano con delicatezza e un piglio quasi ingenuo episodi leggendari dell’infanzia di Santo Stefano, incluso il famoso rapimento del neonato da parte di un diavoletto, figura iconografica che spicca tra le scene di vita quotidiana.

A seguire, alle 17.00, si potrà visitare il Santuario della Madonna del Brichetto, che ospita il più completo ciclo pittorico dedicato alla vita della Vergine Maria nella regione, realizzato da Giovanni Mazzucco nel 1491. Le immagini, ispirate sia ai Vangeli canonici sia a quelli apocrifi, ritraggono con tocco delicato volti di candore e paesaggi montani punteggiati da animali e scene rurali, raccontando mirabilmente fede e tradizione.

Per chi volesse prenotare visite al di fuori di queste date, è possibile contattare il numero 3462189871 con almeno tre giorni di anticipo.