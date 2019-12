“Sulle tracce dei ghiacciai - Missione in Alaska” per i lunedì del CAI a Fossano

La sezione di Fossano del Club Alpino Italiano, nell’ambito de “I lunedì del CAI” propone, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, una serata su argomenti di carattere ambientale.

Tema della serata sarà l’emergenza climatica mondiale e, nello specifico, il ritiro dei ghiacciai. Introdurrà la setata Ivan Borroni, Operatore naturalistico e accompagnatore di escursionismo della nostra sezione, nonché ex Vicepresidente del Comitato Scientifico CAI Liguria/Piemonte/Valle d'Aosta e, attualmente, membro del CDR CAI Piemonte e del gruppo CAI nazionale Grandi Carnivori, il quale parlerà brevemente sulle tematiche del cambiamento climatico e sulla scomparsa di moltissime specie animali vegetali.

Seguirà poi la proiezione del film “Sulle tracce dei ghiacciai - Missione in Alaska”. Dopo la fortunata spedizione in Karakorum e in Caucaso, continua la missione del fotografo e glaciologo Fabiano Ventura e del suo team di studiosi volta a studiare gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai più importanti della Terra. Luogo di questa nuova esplorazione: l’Alaska. Grazie al clima particolarmente freddo e alle abbondanti precipitazioni, in Alaska i ghiacciai arrivano anche a bassissime quote, percorrono lunghe valli e si saldano fra loro fino a sfociare direttamente nel mare.Le loro peculiarità li rendono, quindi, particolarmente interessanti dal punto di vista scientifico.

Testimonianze fotografiche di esploratori di fine ottocento e di inizio novecento saranno messe per la prima volta a confronto con le medesime inquadrature ritratte da Fabiano Ventura e analizzate scientificamente per determinare lo “stato di salute” di alcuni dei più importanti ghiacciai del mondo.

Assieme a una squadra di scienziati, fotografi e alpinisti, e seguito dalla troupe della SD Cinematografica, Ventura si è recato al Glacier Bay National Park, che nel 1770 era ricoperta interamente da una calotta glaciale e ora, dopo il grande ritiro dei ghiacci, è una grande baia che si articola in diversi fiordi, sulla quale si affacciano una serie di ghiacciai. Lo scioglimento della calotta glaciale di Glacier Bay ha determinato nel corso dell'ultimo secolo l'innalzamento del livello degli oceani di un centimetro in tutto il globo.

L’appuntamento con il filme con la celebrazione della Giornata Internazionale della Montagna organizzata dalla Sezione di Fossano del CAI è quindi fissata per lunedì 9 dicembre presso la sede del Club Alpino Italiano in Via G. Falletti, 28 con inizio alle ore 21. L’ingresso è libero.