Intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo per un principio di incendio in via Vittorio Amedeo al civico 6. L'allarme è stato lanciato nella giornata di oggi, mercoledì 25 dicembre, intorno alle ore 18 circa.

Le fiamme, al primo piano del condominio, hanno parzialmente interessato il contatore a gas presente sul balcone. L'intervento è stato risolto e non ha coinvolto persone o altre abitazioni.