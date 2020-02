Gravissimo schianto frontale tra Bagnolo Piemonte e Cavour: un morto e diversi feriti

Gravissimo incidente stradale, nella serata di oggi (2 febbraio), tra Bagnolo Piemonte e Cavour.

Stando alle prime (e frammentarie) informazioni in nostro possesso, sembrerebbe che due auto si siano scontrate frontalamente. Lo schianto pare esser stato violentissimo, con una vettura finita in un campo.

Una persona è deceduta nello schianto. Un'altra persona è rimasta incastrata nelle lamiere di un'auto, mentre si registra una terza persona coinvolta e ferita nel sinistro.

Il bilancio parla di un morto, un ferito in codice giallo trasportato al Dipartimento di emergenza ed accettazione dell'ospedale Agnelli di Pinerolo e un ferito in codice rosso trasportato a Torino con l'elisoccorso in regime di volo notturno.

Sul posto è intervenuta un'ingente mobilitazione di soccorsi. L'emergenza sanitaria ha disposto l'invio dell'automedica di Paesana, dell'ambulanza con a bordo un'infermiere partita da Torre Pellice e dei mezzi di soccorso di base da Bagnolo Piemonte e Cavour, l'ambulanza.

L'elisoccorso notturno è atterrato nella piazzola di Bagnolo Piemonte, nei pressi del campo sportivo e del cimitero.

I Vigili del fuoco sono intervenuti da Barge, Saluzzo e Pinerolo, insieme anche ai Carabinieri, che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia, facendo allontanare gli astanti

Seguiranno aggiornamenti.