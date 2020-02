Genola, incidente alla "Mondino trattori": stagista 17enne al CTO in codice rosso

Coinvolto uno stagista di 17 anni della "Mondino trattori", L.O., genolese, che secondo le prime informazioni sarebbe finito schiacciato sotto una cancellata.

Il giovane è stato elitrasportato al CTO di Torino in codice rosso. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Savigliano e Saluzzo, i carabinieri di Savigliano e alcuni consiglieri comunali.

Il sindaco di Genola Flavio Gastaldi è stato informato dei fatti e si è messo in contatto con la proprietà, e sta decollando da Roma per tornare in paese: "Ho le mani che tremano nello scrivere queste poche parole - ci dice - . Per ora possiamo solamente stringerci intorno alla famiglia e chiedo a tutta la comunità di fare altrettanto. Siamo anche vicini alla "Mondino trattori", grande azienda che offre importanti opportunità di lavoro ai genolesi da anni. Grazie a tutta la macchina dei soccorsi intervenuta".