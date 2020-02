Regione, Gagliasso: “Più fondi ai comuni e una legge per rilanciare l’edilizia in Piemonte” (VIDEO)

Combattere la crisi occupazionale, garantire più fondi ai piccoli comuni e riqualificare centri storici e aree rurali. Sono questi gli obiettivi per la Regione Piemonte della Lega, come svelato dal consigliere albese Matteo Gagliasso.

Altri due temi affrontato dal gruppo consiliare, sono poi quelli relativi alla riqualificazione dei centri storici, delle aree rurali e il rilancio dell’occupazione, in particolar modo del settore legato all’edilizia: “Grazie al consigliere Marin, abbiamo portato avanti una proposta di legge che va a modificare la legge 16/2018 sulla riqualificazione urbana. Questa legge sarà una svolta, come ci è stato confermato dalle categorie degli ingegneri, geometri e architetti: darà la possibilità di riqualificare sia i centri storici, ovviamente non vincolati a livello paesaggistico, che le aree rurali che non si sono potute riqualificare a causa di leggi obsolete che non permettevano il rilancio del nostro paese, del nostro Piemonte” spiega Gagliasso.