"IO PARTYCIPO" a Cuneo: con BNI Capitolo La Granda per creare sinergia attraverso l'unione dei talenti e dell'impegno (FOTO)

Sono inoltre stati premiati alcuni imprenditori che si sono distinti per le loro capacità di mettersi in gioco: Michele Chialva organizzatore logistica e grafica azienda cablaggi - rete dati di Cuneo; Massimiliano Colantoni responsabile Mentori EMMECI Anticendi di Chiusa Pesio; Maura Fasoli di Berti Antifurti di Cuneo; Luca Vallati responsabile BNI Business Voice.

Valter Latore, presidente BNI Capitolo La Granda: "Voglio ringraziare tutte le persone che fanno parte di questo evento. È bello vedere tante imprese insieme che vogliono condividere e che donano spirito al progetto. Quello di questa sera è un contesto industriale importante che ci rende orgogliosi ancor più dello sforzo che abbiamo fatto"

Alessandro Occhiena region director BNI: "Chi ci rappresenta ci dà soluzioni per il nostro business. L'opportunità di trovarci in questa location, punto di riferimento del territorio, è davvero importante. Spero che quello di stasera sia il primo di un grande evento per esprimere i nostri obiettivi e poter interagire impattando sul territorio e creando economia collaborativa tra le imprese".