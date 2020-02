L’estate 2020 nella provincia Granda parla inglese!

Oxford College Centallo propone un ampio ventaglio di iniziative per questa Estate 2020, per tutti i gusti, le età e per non annoiarsi mai, nei mesi estivi a partire da giugno. E in tutta la sicurezza con accompagnatore!

I più piccoli, dai 3 anni agli 8 potranno partecipare in un ambiente protetto e vicino a casa di “ENGLISH SUMMER IN THE FARM”, che è la seconda edizione firmata Oxford College di FATTORIA DIDATTICA, accompagnata dalla lingua INGLESE, per una durata di 5 o 10 mattine tra Villafalletto e Centallo.

Dagli 8 anni ai 14 si potrà provare la prima esperienza di ENGLISH SUMMER CAMP, 1 settimana fuori casa, con due iniziative di immersione nella natura e nell’inglese divertendosi e soggiornando nelle immediate vicinanze: “WWF ENGLISH SUMMER CAMP” nelle Langhe, a pochi passi da Acqui Terme e non lontano da Alba e "ENGLISH CAMP a Cantalupa", sempre nella natura, ma più vicino al pinerolese. Il tutto potrà essere accompagnato con pulmino in partenza dalle località di Cuneo, Saluzzo o Centallo (o altre su richiesta)!

Dai 12 ai 17 anni si potrà invece partire per un soggiorno all’ESTERO, sempre in ambiente protetto di un accompagnatore-insegnante Oxford, che sarà presente per il soggiorno di 15 giorni ad HASTINGS (UK); altre mete disponibili sono DUBLINO e MALTA, sempre con accompagnatore nel viaggio di gruppo.

Queste occasioni rappresentano un’opportunità di immersione sul posto per sapersi destreggiare nella vita oltre che nella lingua inglese. Tutte includono partecipazione attiva a corsi di inglese intensivi e attestato di fine corso.

La prenotazione a prezzi vantaggiosi può essere effettuata fino alla fine del mese di febbraio 2020.