A Chiusa Pesio un laboratorio di spagnolo per bambini

La Biblioteca Civica “Ezio Alberione” di Chiusa di Pesio ospiterà sabato 31 gennaio, dalle 10 alle 12, il "Laboratorio di Spagnolo per Bambini", un’iniziativa dedicata ai più piccoli all’insegna del gioco, della lingua e della scoperta della cultura spagnola e argentina.

Il laboratorio, a offerta libera, è rivolto a bambini dai 2 ai 12 anni e sarà condotto da insegnanti madrelingua argentine residenti sul territorio. Le attività saranno differenziate per fasce d’età: canzoni, storie e primi giochi linguistici per i più piccoli; giochi, attività creative, ascolto e conversazione per i più grandi.

Il ricavato sarà interamente destinato all’acquisto di libri in spagnolo per la biblioteca, contribuendo così alla crescita culturale della comunità. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria via WhatsApp al numero 0171-735514.