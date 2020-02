Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente avvenuto all'alba di domenica 16 febbraio in località San Chiaffredo di Busca. Per cause in via di accertamento, un'auto è uscita di strada sulla provinciale 589 e ha finito la sua corsa dentro il canale.

Il conducente fortunatamente non ha riportato ferite.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e l'emergenza sanitaria.