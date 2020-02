Bra, all’Uni-Tre si parla di cultura greca e pena di morte

Nell’aula magna del Liceo “Giolitti-Gandino” proseguono gli incontri dell’Uni-Tre, Università della Terza Età, sezione di Bra, sempre con inizio alle ore 15.

L’Uni-Tre è una realtà socioculturale di volontariato, costituente un centro di aggregazione e di formazione permanente, che si afferma in un clima di simpatia e cordialità. Il 37° anno accademico dell’Università popolare dell’Arci Uni-Tre di Bra è coordinato da Clara Arnaldi, affiancata da Enza Sardo, Francesca Fino, Gianfranco Saglia e Luciano Leone.

Tutte le lezioni si svolgono nell’aula magna del Liceo “Giolitti-Gandino”, in via Fratelli Carando 43, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 17, fino al mese di maggio. Informazioni e iscrizioni: Uni-Tre, via Gianolio 26, Bra. Telefono: 0172/431281.