Quarto appuntamento di “Ij dintorn an sità” a San Pietro Del Gallo

Riprende la rassegna di teatro dialettale “Ij dintorn an sità” con il quarto appuntamento sabato 22 febbraio, ore 21: la Compagnia della Calzamaglia di San Pietro del Gallo presenta la commedia di Luciano Lunghi “Parej a val nen (così non vale)”.



Ci sono treni nella vita che passano una volta sola e spesso non basta averli aspettati a lungo per avere la certezza di potervi salire sopra. Questa é la storia di un’intervista politica che potrebbe cambiare in bene o in male la vita di Alberto e della sua mogliettina arrivista.



Ma come in tutte le storie non mancherà qualche ostacolo (previsto e imprevisto) a rendere la corsa verso la meta, in questo caso Roma e il Parlamento, più difficoltosa dell’immaginato. Certo che una sorella “stravagante”, una cameriera opportunista ed innamorata, un collaboratore sfruttato, un giornalista alla ricerca di sé stesso e un fotografo fifone non sono di certo un buon punto di partenza per un avanzamento di carriera ma lo sono sicuramente per una commedia brillante che la compagnia della Calzamaglia ha deciso di proporre quest’anno nella speranza di allietare qualche ora al gentile pubblico

Il prossimo spettacolo in rassegna: 29 febbraio 2020, gli Attori per caso Roata Rossi presentano Stazione di servizio di Amendola & Corbucci

________________________________________

Biglietto singolo € 7,50 in vendita presso la cassa del Cinema Teatro Don Bosco nei seguenti orari:

• Lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19; Sabato e Domenica dopo l'inizio degli spettacoli cinematografici in programmazione; La sera della rappresentazione a partire dalle ore 20.15

Per informazioni è possibile consultare il sito www.salecuneo.it/cinema-teatro, la pagina Facebook o il profilo Instagram Cinema Teatro Don Bosco, oppure telefonare al numero 338 211 5380.