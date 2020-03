In fiamme due case in via Vottero, a Barge: pomeriggio di lavoro per i Vigili del fuoco

Vigili del fuoco al lavoro per diverse ore, oggi pomeriggio (21 marzo) per spegnere un incendio che ha coinvolto e danneggiato due case in via Vottero, a Barge.

Le fiamme si sono sviluppate in un borgo di case. L’allarme è scattato intorno alle 15, e sul posto sono giunti in prima battuta i pompieri del distaccamento bargese con tre mezzi: due camion "Aps" (auto-pompa-serbatoio) e un fuoristrada Defender dotato di modulo antincendio.

A dar manforte, poi, sono giunte le squadre da Saluzzo, con un’Aps e un’autobotte.

Dopo aver estinto il rogo, i pompieri hanno poi valutato i danni dell’incendio, per verificare le condizioni di stabilità delle abitazioni. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 20, dopo un intervento durato all’incirca 5 ore.

Da quanto si apprende, le case non erano disabitate. Tuttavia, non si registrebbero feriti, ma soltanto ingenti danni ai fabbricati.