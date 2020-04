Una Pasquetta alternativa con il quiz a premi via web da Pontechianale

Pontechianale è tradizionalmente una delle mete preferite per la Pasquetta, ma nulla delle tradizionali attività di questa giornata speciale quest'anno potrà svolgersi. A causa delle disposizioni di prevenzione sanitaria richieste dall'emergenza Coronavirus, è necessario dire addio alla grigliata con gli amici e si rinuncia alla tintarella spaparanzati sul prato. I ristoranti sono chiusi, quindi niente menu alpino tipico nei locali. E neppure gli eventi, che normalmente animano l'area intorno al lago, possono avere luogo.

I SOCIAL PER RESTARE COLLEGATI

Oltre ai sondaggi sugli eventi più amati e alla costruzione dell’album dei ricordi con le foto personali dei villeggianti, proposti nelle ultime settimane, per evitare di deprimersi e per mantenere un contatto diretto, la Pro loco ha pensato ad un’iniziativa inedita: un gioco a premi a distanza, che unirà organizzatori e partecipanti in una sfida sui social network: “PONTE QUIZ”.

Le domande riguarderanno sì Pontechianale, la sua storia, tradizioni e curiosità ma anche altri argomenti: quindi tutti potranno partecipare.

IL QUIZ DI PASQUETTA

Tutti coloro che hanno in Pontechianale il proprio luogo del cuore e che vi hanno passato le vacanze, ma anche gli appassionati di musica (per i quali sarà ideata un’apposita sezione), lunedì 13 marzo alle 16 potranno collegarsi in diretta alla pagina Facebook “Pro loco Pontechianale” e partecipare ad una serie di giochi e quiz, che permetteranno di assegnare diversi premi: due uova di Pasqua con sorpresa, due uova di cioccolato e una campana pasquale di pasticceria, due bottiglie di vino. I vincitori dei premi potranno ritirarli, quando possibile, al Minimarket.

COME PARTECIPARE

Non occorre alcuna iscrizione: basta seguire la diretta, che durerà circa 45 minuti, e rispondere ai vari quesiti nei commenti sottostanti il video rigorosamente sulla pagina Pro loco Pontechianale. Non saranno conteggiate risposte pervenute su altre pagine o gruppi che condividono la diretta né risposte successive alla chiusura del collegamento). Saranno valutate non solo le risposte esatte ma anche la velocità.

LE DOMANDE DEGLI AMICI DI PONTE

A intrattenere i cybernauti e condurre il quiz saranno Andrea Caponnetto e Serena Scaffardi, già voci di numerosi eventi del paese. Diverse domande saranno poste, con dei video-messaggi, proprio dai volti noti di Pontechianale. I vincitori saranno proclamati in parte durante la diretta e in parte alle 21 della stessa sera, in una nota ufficiale della Pro loco sui social.