Fossano in lutto per Suor Bianca, maestra dolce e affettuosa

Si è spenta nella casa per religiosi di Mondovì Carassone Suor Bianca, al secolo Francesca Piola, classe 1928, religiosa dell’ordine di San Domenico di Guzman.

Suor Bianca aveva insegnato all’Istituto San Domenico di Fossano, scuola primaria, dapprima come maestra unica e poi, con l’avanzare dell’età, aveva continuato a insegnare religione fino al 2012 circa.

Molto amata da alunni e consorelle, la stanno ricordando in tanti fossanesi in questi giorni in cui è impossibile partecipare al funerale.

“Suor Bianca viveva la Pasqua come un Paradiso – racconta Suor Benilde -. Quando mi hanno informata che era mancata proprio alle 16.30 del Sabato Santo ho provato una grande gioia per lei. È la prima volta che provo un sentimento simile. Ho partecipato alla sua gioia perché il Signore era venuta a prenderla proprio a Pasqua. È entrata nella vita eterna. Suor Bianca ha attraversato la vita con dolcezza, come un angelo. Negli ultimi tempi ricordava poco le persone. Ora sono certa che ci ricordi tutti dal Paradiso”.

Al termine delle ristrettezze dettate dalla quarantena le Suore Domenicane di Fossano faranno celebrare una messa invitando tutti coloro che la vorranno ricordare.