A Savigliano, il sindaco Ambroggio lancia una proposta per il 25 aprile: "Riempiamo la città di bandiere italiane"

A Savigliano la festa della Liberazione, sabato 25 aprile, sarà celebrata ugualmente, nonostante l'emergenza sanitaria in corso.

A confermarlo è il sindaco Giulio Ambroggio che per l'occasione lancia una proposta ai concittadini: "Il 25 aprile riempiamo la nostra città di bandiere italiane: di stoffa, di carta, costruite artigianalmente. Non importa. L'importante è che ad ogni finestra, ad ogni balcone sventoli il tricolore simbolo dell' Italia libera. Questo sarà il modo più bello per ricordare i nostri Partigiani ringraziandoli per averci ridato la libertà":