A Gallo Grinzane 50 donazioni nel fine settimana: la Fidas conferma una crescita che dura nel tempo

Cinquanta donazioni in due giorni, quattro nuovi donatori e una base che continua a rispondere con regolarità. Il fine settimana di raccolta organizzato da Fidas Adsp a Gallo Grinzane, tra sabato 28 e domenica 29 marzo, consegna un risultato positivo che si inserisce in un percorso più ampio e ormai consolidato.

Più del dato immediato, a colpire è la continuità. Il gruppo può contare oggi su circa 150 donatori attivi, una dimensione che permette di garantire presenza e tenuta nel tempo, senza affidarsi a risposte episodiche.

“È andato tutto molto bene: il gruppo sta rispondendo con continuità e partecipazione. C’è una base solida e questo ci permette di lavorare con serenità anche in prospettiva”, osserva il capogruppo Franco Sampò.

I numeri complessivi del 2025 confermano questa tendenza: 238 donazioni raccolte, con una crescita del 7,30 per cento rispetto all’anno precedente, di cui 222 di sangue e 16 di plasma. Dati che raccontano una realtà attiva, capace di mantenere stabilità e insieme di aprirsi, seppure gradualmente, a nuovi ingressi.

È proprio questo uno dei passaggi più significativi emersi anche nell’ultimo appuntamento: l’arrivo di quattro nuovi volontari, in un contesto in cui spesso il coinvolgimento di nuovi donatori rappresenta la difficoltà principale. “Ogni donazione è un atto che salva vite e il bisogno di sangue non conosce pause”, ricorda Sampò. “Per questo invitiamo tutti a farsi avanti, anche chi non ha mai donato: servono sempre nuove energie, nuovi cuori pronti a mettersi a disposizione degli altri”.

Il quadro che emerge è quello di una comunità presente, capace di sostenere nel tempo un gesto essenziale e di farlo con continuità. Il calendario guarda ora ai prossimi appuntamenti, già fissati per il 10 maggio e per il 27 e 28 giugno, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente un percorso che continua a dare segnali di crescita.