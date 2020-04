Ordina on-line e compra dai piccoli produttori artigiani e agricoli della Poiana

La Cooperativa Agricola Poiana è nata nel 1982 per tutelare e aiutare i piccoli agricoltori della Valle Grana nella produzione e nella diffusione dei loro prodotti. All’inizio si trattava di miele, di ortaggi, di piccoli frutti. Proprio in quell’anno, anche grazie al lavoro dei soci è stata riconosciuta la denominazione di origine del Castelmagno che da allora è diventato uno dei prodotti di punta di cui la Poiana rimane l’unico produttore storico, radunando tra i suoi soci i migliori piccoli produttori della Valle Grana.

La filosofia in quasi quarant’anni è rimasta la stessa: potenziare i piccoli produttori e accorciare la filiera per garantirne la qualità al consumatore ed è per questo che, anche in questo periodo di emergenza la Poiana sta cercando di rafforzare quel filo invisibile che permette ai piccoli artigiani e agricoltori di continuare a produrre e ai consumatori di poter avere a casa propria i prodotti di alta qualità, tradizione e genuinità.

Per questo è stato attivato un servizio di delivering:

Per chi abita nei comuni di Cuneo, Pradleves, Boves, Caraglio e Borgo San Dalmazzo sarà possibile, quindi, ordinare la spesa chiamando al numero 0171986233.

Potranno essere prenotati tutti i formaggi, ma anche latte, burro, miele, sughi, marmellate, pasta fresca e prodotti tipici come la Torta di Vignolo e il pane cotto nel forno a legna dei Tetti di Dronero. Con un minimo di spesa di 30 euro la consegna sarà gratuita.





Di seguito l’elenco dei negozi dove è possibile ordinare la propria spesa con consegna a casa.

BORGO SAN DALMAZZO: Via Giuseppe Garibaldi 8 – Tel 345 4810765

BOVES: Piazza Borelli 19 – Tel 3458865751

CARAGLIO: Via Roma 50 – Tel 0171 619862

PRADLEVES: Via Provinciale 2b – Tel 0171 986233





Per tutta Italia invece sarà possibile ordinare on line tutti i formaggi firmati La Poiana accedendo al sito www.cooperativalapoiana.it Con il codice “acasa” si avrà diritto a uno sconto sugli ordini del 10%.