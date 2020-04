Un TOTEM innovativo per la misurazione della temperatura corporea

Uno strumento che potrà essere decisivo nella battaglia contro il coronavirus anche quando l’indice di contagio sarà basso, è il termoscanner per la misurazione della febbre. Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri lo spiega con chiarezza: «Dovrà essere sistemato all’ingresso di tutti i luoghi dove ci sono persone che lavorano, esattamente come i guanti, le mascherine e gli erogatori per il disinfettante» E aggiunge: «Si tratta di un accorgimento indispensabile, la temperatura alta è uno dei sintomi caratteristici di questa malattia e dunque bisogna prevederlo ovunque».

In questo contesto la ditta Castelmar, azienda cuneese che si occupa di impianti elettrici e tecnologici dal 1966, propone specifiche soluzioni riguardanti sistemi automatizzati che stanno riscuotendo ampio apprezzamento. Tra queste vi è quella del sistema Smart TCCBT, un TOTEM in alluminio integrato con un sensore di precisione, che effettua direttamente la rilevazione della temperatura corporea a distanza, attivando opzionalmente un varco d’accesso senza la presenza di un operatore. Non effettua filmati e/o la registrazione di dati personali sensibili, semplificando le pratiche legate alla privacy.

Un led verde indica una registrazione di consenso all’ingresso, uno rosso la proibisce qualora la temperatura riscontrata fosse superiore ai limiti previsti. Il totem può essere collocato facilmente all’ingresso di strutture pubbliche o private nelle quali si desideri salvaguardare la salute delle persone che vi accedono, in particolare farmacie, banche, fabbriche, aziende, uffici, scuole, negozi, supermercati, alberghi, ospedali, RSA, case di riposo, strutture sanitarie, centri congressi, eventi, fiere o stazioni.

Nella fase di riapertura delle attività dopo il lockdown quindi, grazie anche al protocollo siglato tra sindacati e imprese in accordo con il Governo, dovranno essere garantite in tutte le aziende delle misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori. Tutto il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, come indicato dal Ministero della Salute nel Protocollo per la sicurezza nelle Aziende; la rilevazione della temperatura prima dell'ingresso in fabbrica, inoltre, è stata espressamente richiesta da alcuni sindacati ed è una delle misure previste nell'accordo tra Fiat Chrysler Automobiles e sindacati metalmeccanici per affrontare la "fase 2" dell’emergenza.