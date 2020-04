Lutto a Racconigi, scompare a 57 anni l’imprenditore Francesco Cennicola

Lutto a Racconigi per la scomparsa Francesco Cennicola. L’imprenditore è mancato all’età di 57 anni, stroncato da un tumore contro cui combatteva da tempo. Cennicola è stato socio fondatore negli anni ’80 della V2, azienda leader nel settore della domotica, insieme all’amico Livio Costamagna che lo ricorda così: “E’ stato un grande genio dell’elettronica, ho avuto la fortuna di far partire con lui la V,2 un bellissimo sogno così realizzato. Il più bel complimento era quello dei nostri clienti, potevano venire bendati in azienda perché si respirava un’aria diversa, la gente veniva e aveva delle sensazioni diverse. Si faceva ricerca, si vendeva emotività”. “Abbiamo creato qualcosa che oggi conta dieci filiali in tutto il mondo, con 230 dipendenti, una bella avventura”.

La V2, nata nei locali di via Fossati, oggi si è ingrandita e si trova in corso Principi di Piemonte. Nel 2018 se era andato l’altro socio fondatore dell’azienda, Romolo Arpellino, morto all’età di 50 anni.

“Franco possedeva delle caratteristiche specifiche, si occupava della ricerca, io ne avevo altre e insieme a Ronnie, facevamo della diversità la nostra forza, ma l’obiettivo era sempre mettere al centro il cliente. Ci mettevamo la passione e questo la gente lo percepiva”.

Una determinazione e una passione per la ricerca con cui Cennicola ha affrontato anche la malattia “Mi ha insegnato molto anche in questo - racconta ancora Costamagna -. Gli ho visto tirare fuori il meglio e affrontare al malattia con grande dignità perché era legato i suoi figli ed era legato la vita”.

“Con lui se ne va via un pezzo del recente sviluppo imprenditoriale del Piemonte” commenta il sindaco di Racconigi Valerio Oderda “Un caro amico, una persona cordiale e discreta, un imprenditore di successo. Con la sua genialità, la sua capacità tecnica e la sua grande conoscenza tecnologica è cresciuta una grande azienda del Piemonte. Aveva una visione di quello che sarebbe stato il futuro della demotica, grande creativo nell’ambito dell’elettronica indubbiamente si era posizionato ai vertici dell’innovazione tecnologica piemontese”.

Il funerale si svolgerà mercoledì 22 aprile, alle 11.30, nel cimitero di Racconigi seguendo le norme sull’emergenza sanitaria del Covid 19. Lascia la moglie Marisa, i figli Lorenzo e Alberto, la mamma Consiglia, le sorelle Maria e Caterina.