I ringraziamenti del sindaco di Stroppo all'arma dei carabinieri per "la presenza costante e l'aiuto concreto"

Arrivano dal sindaco di Stroppo Andrea Salsotto i ringraziamenti all'arma dei Carabinieri.

"Intendo ringraziare - scrive il primo cittadino Salsotto - tutta l’Arma dei Carabinieri, a nome mio personale, di tutta la popolazione e dell’Amministrazione comunale di Stroppo per la presenza costante e l’aiuto concreto fornito durante il difficile periodo degli ultimi due mesi legato all’emergenza ancora oggi in atto."



"In particolare - continua - estendo questo nostro sincero ringraziamento a tutti i Comandanti delle Stazioni locali di San Damiano Macra, Acceglio, Dronero e a tutti i Sottoufficiali e tutti Carabinieri in servizio nelle nostre Stazioni locali di riferimento."



"Un ringraziamento particolare va sicuramente al V. Brigadiere Alessandro Lecca - conclude - per l’attenta e costante presenza sul nostro territorio dove con autorevolezza e pazienza è sempre stato per noi un punto di riferimento un “vero” Comandante di stazione."