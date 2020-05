Via libera all'ospitalità anche per gli agriturismi: la soddisfazione di Coldiretti Piemonte

“ In risposta alle sollecitazioni della Coldiretti, sul sito del Governo, è stata pubblicata la FAQ che chiarisce che, non solo gli alberghi, ma tutte le strutture ricettive e quindi anche gli agriturismi possono ospitare le persone che sono autorizzate a muoversi nel periodo di emergenza epidemiologica ”. E’ quanto rende noto Coldiretti Piemonte nel sottolineare l’importanza del chiarimento sulla strutture ricettive che possono dare ospitalità.

“Si tratta di una precisazione importante per i nostri agriturismi di Campagna Amica che in Piemonte offrono ospitalità con ampi spazi all’aperto dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti coronavirus. Ci sono, infatti, tutte le condizioni per ripartire in sicurezza: la riapertura è necessaria per il comparto che ha già subito la chiusura forzata nel periodo pasquale e durante i ponti del 25 aprile e del 1° maggio”, commenta Stefania Grandinetti presidente Terranostra Piemonte.