Emmaus: da martedì 19 maggio riprendono il mercatino solidale di Boves e l’attività di autofinanziamento

Dopo la chiusura – causata dalla pandemia globale – del mercatino e dell’attività che ha messo in crisi la sua stessa esistenza, Emmaus comunica che da martedì 19 maggio, a meno di disposizioni contrarie delle autorità dell’ultima ora, con le dovute precauzioni e con un protocollo rigoroso riaprirà il mercatino solidale dell’usato presso la comunità di Boves (via Mellana 55) con i seguenti orari: martedì (invece del lunedì) / giovedì / sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,30.

Riprenderà con il relativo protocollo anche l’attività di recupero del materiale (mobili, vestiario, libri e oggetti vari) sia presso la sede, sia su appuntamento per il ritiro a domicilio.

L’accesso al mercatino sarà consentito solo alle persone che indosseranno la mascherina, le quali saranno anche tenute a servirsi del gel disinfettante per mani posto all’entrata; gli ingressi per ogni settore saranno contingentati, così come dovranno essere scrupolosamente osservati il distanziamento interpersonale e i percorsi di entrata e di uscita.

I vestiti usati, i materassi e tanti altri tipi di materiale saranno disponibili per l’acquisto già sanificati, grazie a un nuovo impianto all’ozono che Emmaus ha inaugurato in queste ultime settimane. Per quanto riguarda invece il ritiro dei materiali, e in particolare i tessuti e i vestiti, questi dovranno essere consegnati lavati e sigillati in sacchi o scatole.

Per avere maggiori informazioni sul mercatino, per concordare i ritiri o anche per inviare foto del materiale da donare tramite WhatsApp, il numero telefonico di riferimento è 0171 387834.

Emmaus Cuneo coglie anche l’occasione per ringraziare tutte le persone, le associazioni, le realtà che in questo periodo di difficoltà hanno sostenuto con donazioni Emmaus Italia e le comunità italiane più a rischio di chiusura. Questa dimostrazione di affetto e di vicinanza ci ha sorpreso e commosso; la solidarietà è contagiosa, e senza dubbio genererà altra solidarietà nello stile e nei valori del nostro Movimento.

Emmaus è presente nel territorio cuneese dal 1991 e gestisce una comunità che fa accoglienza di persone in difficoltà (attualmente sono 14) nello stile delle comunità fondate dall’Abbé Pierre 70 anni fa. Si autofinanzia per mezzo di un’economia circolare basata sulla raccolta e sulla rivalorizzazione del materiale che viene donato (mobili, vestiario, libri e oggetti vari ancora in buono stato) e rivenduto nei suoi mercatini solidali dell’usato.