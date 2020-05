Fossano torna alla normalità: negozi e servizi aperti, il mercato diffuso e l’attesa per bar e ristoranti

È un lento ritorno alla normalità quello che oggi, mercoledì, è stato percepito nel primo mercoledì di mercato.

Protezione civile, ANC e Polizia Locale in giro per garantire che tutti indossassero correttamente le mascherine e non ci fossero assembramenti intorno ai banchi che si sono sviluppati da via Roma a viale Regina Elena passando per largo degli Eroi, viale Alpi e piazza Bava. Inalterato invece l’assetto di piazza Dompè e piazza Castello con file ordinate dai banchi di alimentari.

Sospirano di sollievo gli ambulanti che parlano di un assetto non definitivo: “ma è un punto di partenza, bisognava partire e siamo partiti, nelle prossime settimane si potranno mettere a punto alcune cose”.

Una ripartenza che è frutto di una sinergia tra ambulanti, Polizia Locale, associazioni di volontariato operativo, cittadini e Amministrazione: “Direi buona la prima – ha detto il sindaco di Fossano Dario Tallone -. Oggi ho fatto tre volte il giro del mercato per capire quali potessero essere le criticità e sono davvero contento perché i cittadini hanno capito, hanno rispettato le regole e si sono adattati a cercare i banchi spostati, nonostante la difficoltà. Voglio porgere un caloroso ringraziamento al comandante di Polizia Locale Giacomo Cuniberti perché il suo è stato un lavoro immenso. È riuscito a sistemare il mercato mantenendo i poli attrattivi e garantendo la sicurezza. Un grazie a tutti i volontari che in questi mesi stanno facendo un ottimo lavoro e naturalmente la mia gratitudine va agli ambulanti per la comprensione. Hanno capito che, nonostante il disagio, era il momento di partire e che era necessario fare fronte comune. Ritengo che quello di oggi sia un buon segnale di ripartenza. C’è ancora molto lavoro da fare, ma sono soddisfatto”.

Per l’amministrazione i prossimi passi saranno quelli per l’attivazione di estate ragazzi e di sostegno alle attività commerciali.

Intanto i negozi hanno riaperto, ma riproponiamo i video ideati dai commercianti fossanesi aderenti a InFossano per raccontare la quarantena trascorsa facendo rete.