Cherasco si riconferma Spiga Verde per il quinto anno consecutivo

Le "Spighe Verdi" 2025 per i comuni rurali sono state annunciate nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi a Roma il 24 luglio 2025, alla quale ha preso parte una delegazione dell’amministrazione comunale di Cherasco, composta dal vicesindaco Umberto Ferrondi e dall’assessore all’Agricoltura Agnese Dogliani.

In occasione della decima edizione del programma, sono 90 le località rurali che potranno fregiarsi del riconoscimento "Spighe Verdi 2025", rispetto alle 75 dello scorso anno. Si registrano 17 nuovi ingressi e 2 Comuni non confermati.

Il Comune di Cherasco ottiene il riconoscimento per il quinto anno consecutivo.

"Spighe Verdi" è un programma nazionale promosso dalla FEE – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che, a livello internazionale, assegna il riconoscimento "Bandiera Blu" alle località costiere. Il programma è concepito per accompagnare progressivamente i comuni rurali nell’adozione di strategie di gestione del territorio improntate alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

Per facilitare questo percorso virtuoso, FEE Italia ha elaborato, in collaborazione con Confagricoltura, un sistema di indicatori in grado di valutare le politiche territoriali e di orientarle verso criteri di elevata sostenibilità.

Le "Spighe Verdi" 2025 sono state assegnate a comuni appartenenti a 15 regioni italiane. Il Piemonte risulta la Regione con il maggior numero di riconoscimenti, ben 18, di cui cinque nuovi comuni.

«Siamo stati molto orgogliosi di partecipare personalmente alla cerimonia di conferimento delle "Spighe Verdi" a Roma – dichiara l’assessore all’Agricoltura Agnese Dogliani – in occasione sia della decima edizione del programma, sia del quinto riconoscimento consecutivo assegnato al nostro Comune. Si tratta di una conferma importante, che testimonia come il percorso intrapreso, orientato alla tutela dell’ambiente, alla difesa del paesaggio e al turismo sostenibile, sia quello corretto. Desidero ringraziare gli uffici comunali per il prezioso contributo fornito nella redazione del questionario 2025, nonché l’intera comunità cheraschese».