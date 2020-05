Beinette, la Biblioteca civica attiva il servizio di "take away"

L’Associazione Culturale AttivaMente annuncia la riapertura della biblioteca civica di Beinette.

A partire dal 3 giugno sarà, infatti, possibile accedere nuovamente al servizio di prestito; seppur con qualche piccolo cambiamento. Per garantire la sicurezza dello staff e dell’utenza, il servizio si trasformerà in forma “take away”, al piano terra dell’edificio.

Gli utenti potranno scegliere i libri da prendere in prestito tra le proposte che lo staff condividerà settimanalmente sulle pagine Facebook ed Instagram della biblioteca (Biblioteca Civica Gauberti), oppure tramite il sito Librinlinea o semplicemente telefonando in biblioteca (al numero 0171 384857, orari apertura). Una volta scelti i libri, i lettori dovranno prenotarli telefonicamente e fissare un appuntamento per il ritiro in biblioteca. Ad aspettarli ci sarà lo staff, pronto a consegnare la borsa con i libri prenotati dal lettore. L’ingresso alla biblioteca dunque non sarà libero, ma soltanto su appuntamento. Per la restituzione dei libri già in possesso dell’utenza, non occorrerà la prenotazione: negli orari di apertura della biblioteca sarà a disposizione all’esterno un contenitore apposito in cui depositare i libri in restituzione. Non occorrerà entrare nel locale. Per accedere alla biblioteca sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Gli orari di apertura rimarranno gli stessi:

MAR/GIO/VEN 15.30-17.30

MER 20-22 SAB 10-12

Per info: bibliotecabeinette@gmail.com / 0171-384857.