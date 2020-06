Caprauna: mosaico di 80 metri quadrati sul muraglione in centro paese?

Caprauna, Comune dell'alta val Tanaro, ha reso noto mediante il proprio sindaco, Paolo Ferraris , di aver partecipato al bando "Distruzione" della Fondazione CRC, teso a finanziare la distruzione delle brutture sfortunatamente esistenti in ogni cittadina, che tanto stonano con quanto di bello invece si può ammirare.

"Distruzione, giustamente, non fine a se stessa, ma accompagnata dal ripristino ambientale e artistico dell'area interessata e con il coinvolgimento della comunità locale - ha dichiarato il primo cittadino -. Un bando altamente meritorio a cui il Comune ha aderito sottoponendo mesi fa un progetto, che ha passato la prima selezione. Siamo ora al lavoro per presentare un fascicolo ben più corposo e dettagliato, considerato che la competizione con gli altri Comuni è ovviamente molto dura" .

L'idea degli amministratori di Caprauna è quella di rivestire il muro in cemento adiacente alla piazza del paese, all'area giochi e al salone delle feste, che, seppur necessario, "è davvero un pugno negli occhi sia per i nostri concittadini che per i nostri visitatori", ricoprendolo con un mosaico di oltre 80 metri quadri, il cui artefice sarà il maestro Sergio Giusto di Albenga, che si avvarrà della collaborazione della cittadinanza.