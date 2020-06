I braidesi hanno festeggiato la Repubblica in diretta streaming

Non c’era la Banda musicale “Giuseppe Verdi”, tradizionale protagonista della manifestazione, ma nella mattinata di ieri, martedì 2 giugno 2020, le note dell’inno di Mameli sono risuonate ugualmente forti in piazza Caduti per la Libertà per commemorare la festa della Repubblica italiana.

Una cerimonia che ha visto l’intervento a nome della cittadinanza intera del sindaco Gianni Fogliato e del presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo, alla quale i cittadini hanno partecipato numerosi anche se soltanto attraverso la diretta streaming trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Bra.

Ad aprire la beve ma sentita commemorazione il presidente Bailo, che ha illustrato il significato del referendum con cui gli italiani hanno scelto la repubblica il 2 giugno del 1946: “Si è trattato di un punto di arrivo, che ha rappresentato il momento in cui ci siamo lasciati alle spalle un periodo odioso e odiato, e contemporaneamente un punto di partenza per il nostro Paese, basato su principi fondamentali che trovano espressione nella nostra costituzione, una delle più avanzate del mondo”.

Dopo un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittima del coronavirus la parola è passata al primo cittadino, che ha sottolineato l’attualità dei valori che si pongono alla base di questo appuntamento: “Il 2 giugno 1946 l’Italia ha scelto di affidarsi alle risposte di un processo democratico basato sul suffragio universale. Un processo che non finisce con la scelta nell’urna dei propri rappresentanti, ma che trae la sua forza dal coinvolgimento attivo delle persone per lo sviluppo e la salvaguardia della cosa pubblica. Così la nostra Repubblica e la nostra comunità si rafforzano ogni volta che vengono messi in campo comportamenti di responsabilità e di solidarietà che uniscano le persone nel rispetto delle diverse posizioni”.

La cerimonia può essere vista sulla pagina Facebook e sulla pagina You Tube del Comune di Bra.