Sabato 20 giugno apre l'Alta Via del Sale Limone-Monesi: tariffe invariate per auto, moto e quad

Sabato 20 giugno apre l'Alta Via del Sale Limone-Monesi.

L'avevamo già anticipato nell'intervista al presidente di di Cônitours Beppe Carlevaris, ma ora la data è stata confermata anche da Cuneo Alps Experience e dal comune di Limone Piemonte.

Il sindaco Massimo Riberi: “Stiamo lavorando per aprire in quella data. Una volta tolta la neve dobbiamo sistemare la strada e renderla idonea ed agibile. Ma vogliamo aprire il 20 giugno, meteo permettendo. Si tratta di un'opportunità turistica importante per Limone Piemonte. Sono già iniziate le prenotazioni online sul nuovo sito gestito da Conitours che garantisce prenotazioni agili e veloci”.

Sono tanti i turisti interessati a percorrere la Via del Sale: quelli nostrani di prossimità puntano ai mesi di luglio e agosto, mentre settembre è il mese prediletto dagli stranieri del Nord Europa.

L’Alta Via del Sale è una spettacolare strada bianca ex-militare che collega le Alpi Piemontesi e Francesi al Mare Ligure, si snoda tra i 1800 e i 2100 metri di quota lungo lo spartiacque alpino principale presso il confine italo-francese, attraversando a mezzacosta, valichi alpini, tornanti e passaggi arditi.

Il tracciato, interamente sterrato, collega in quota Limone Piemonte, in Provincia di Cuneo, e Monesi di Triora nella Liguria montana per una lunghezza totale di circa 30 km.

Non esiste una sola via, ma ben 9 itinerari. Si tratta di uno di quei percorsi storici, che permettevano il collegamento tra il mare, dove arrivavano le merci, e i mercati della pianura: ed è stato proprio il sale, il prezioso minerale, ad essere trasportato per secoli a dorso di mulo attraverso questi monti.

Questo itinerario è di media difficoltà per cicloturisti medio-esperti e si può percorrere nell'arco di un giorno.

Per informazioni e acquisto biglietti per auto e moto www.altaviadelsale.com

Periodo di apertura 2020

Da sabato 20 giugno fino a domenica 13 settembre con orario 8 - 20 (ultimo ingresso ore 18).

Da lunedì 15 settembre sino alla chiusura fine ottobre (indicativamente domenica 25, meteo permettendo) con orario 8-18 (ultimo ingresso alle ore 16)

Martedì e giovedì chiuso al traffico motorizzato

Prezzi e validità dei biglietti

La tariffa di ogni ingresso è di 15 euro per ogni auto, moto o quad (invariata rispetto allo scorso anno).

Gli ingressi sono a “data fissa” e sono validi esclusivamente nel giorno prescelto in fase di acquisto.

Gli ingressi acquistati online, hanno validità di un giorno.

La conferma di acquisto dovrà essere portata con sé anche in formato digitale e mostrata ai casellanti della porta di accesso prescelta (Limone Piemonte- Briga Alta.

Rivedi il video dell'inaugurazione della Via del Sale 2019: