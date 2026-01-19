Cuneo, a Roata Rossi torna il teatro dialettale con Coj de ‘d sa e coj de ‘d la”

Dopo il successo del weekend del debutto dove si è registrato il “tutto esaurito”, la compagnia teatrale “Attori per caso” di Roata Rossi torna sul palco in questo weekend con ben tre date: venerdì 23 e sabato 24 gennaio alle ore 21 e domenica 25 alle ore 15.

Lo spettacolo comico in piemontese si intitola “Coj de ‘d sa e coj de ‘d la” commedia in due atti scritta da Salve (Sho) Valtingòjer. Lo spettacolo racconta di una storia fantasiosa ed ironica su come “Coj de ‘d la” (gli spiriti dei trapassati) intervengono sulla vita di “Coj de ‘d sa” (i viventi). In particolare l’avvocato Ermes, frescamente risposato con Clelia, deve affrontare l’ira dello spirito della prima moglie Olivia. Figurarsi quando comincerà a progettare il terzo matrimonio…