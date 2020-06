A Cardè donazione di sangue presso il salone parrocchiale

L’attività di raccolta del sangue non si ferma. Il gruppo di Cardè affiliato all'associazione ADAS SaluzzoFIDAS ha programmato un prelievo collettivo di sangue sul territorio locale. L'appuntamento è a Cardè per Sabato 6 giugno.

Invitiamo a presentarsi tutti quelli che possono compiere questo gesto altruistico: questo è il nostro appello e la nostra raccomandazione. Solo grazie alla pronta risposta dei donatori potremo soddisfare la quotidiana richiesta ospedaliera e il fabbisogno di trasfusioni.

Prima di recarsi al servizio di raccolta è bene che il donatore si metta in contatto con i referenti del direttivo o con il capogruppo per comunicare la presenza e concordare l'orario di arrivo. In questo modo si potranno evitare file e raggrupamenti di persone, facilitando anche il lavoro del personale sanitario addetto al percorso della donazione. All’interno della struttura sarà garantito il rispetto delle norme di sicurezza con il rispetto delle specifiche relative alla pulizia dei locali e quelle relative alla distribuzione dei conforti alimentari. E' previsto anche un percorso unidirezionale per evitare assembramenti e incroci tra le persone.

Ricordo che possono donare uomini e donne in buona salute e di età comprese tra i 18 e i 65 anni, con peso minimo di 50 kg





ADAS SALUZZO FIDAS (gruppo di CARDE')

Referente: Ardusso Valerio 3934995184