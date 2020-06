Il Rating Pubblico di Fondazione Etica mette Cuneo sul podio nazionale

L’indice viene elaborato valutando non le politiche, ma la capacità della macchina amministrativa, divisa in sei aree: Bilancio, Governance, Gestione del personale, Servizi e rapporto con i cittadini, Appalti e rapporto con i fornitori, Ambiente. Il Report 2019, analizzando la performance qualitativa di 111 Comuni capoluoghi della provincia in base ai dati e alle informazioni che le Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione Amministrativa Trasparente dei siti istituzionali, ha posizionato Cuneo nella fascia “Gold” con 68 punti, dietro Prato e Milano pari merito con 70 punti (punteggio da 0 a 100).