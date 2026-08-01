Crissolo, riapre la seggiovia Monviso: impianto di nuovo in funzione dopo i controlli di sicurezza

Dopo settimane di attesa, la seggiovia Monviso di Crissolo torna in funzione. Da oggi, sabato 1° agosto, e per tutto il mese, l'impianto sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 16,30, offrendo nuovamente a escursionisti e turisti la possibilità di raggiungere rapidamente le quote più alte ai piedi del Re di Pietra.

Ad annunciare la riapertura è stato il gestore Renato Cristiano, della Rumm Club, società che gestisce l'impianto per conto del Comune di Crissolo. Contestualmente riaprirà anche il Bar in quota.

Le tariffe previste sono di 10 euro per il biglietto intero di andata e ritorno e di 5 euro per il biglietto ridotto e per la corsa singola.

La riapertura arriva al termine di un articolato percorso di verifiche tecniche resosi necessario dopo la violenta grandinata che aveva colpito Crissolo il 28 giugno, un evento meteorologico di eccezionale intensità che aveva imposto il rinvio dell'avvio della stagione estiva.

Per garantire la massima sicurezza degli utenti, il direttore di esercizio aveva disposto una serie di controlli straordinari sull'impianto. Le operazioni hanno riguardato la verifica del corretto funzionamento di tutti i sensori, l'ispezione delle componenti meccaniche e una nuova prova magnetoscopica della fune, indispensabile per escludere eventuali danni provocati dal maltempo.

Per consentire quest'ultima operazione era stato necessario rimuovere completamente i seggiolini dalla linea e reinstallarli soltanto al termine delle verifiche. L'obiettivo, condiviso dal gestore e dall'Amministrazione comunale proprietaria dell'impianto, è stato quello di assicurare una riapertura nel pieno rispetto degli standard di sicurezza.

L'avvio della stagione 2026 rappresenta anche un segnale positivo dopo le difficoltà degli ultimi anni. Nell'estate 2025 la seggiovia era rimasta completamente chiusa a causa della mancanza del caposervizio, nonostante l'iniziale intenzione di aprire l'impianto. Una situazione che aveva privato Crissolo di uno dei principali servizi turistici della stagione estiva.