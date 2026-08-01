sabato 01 agosto
&quot;Liberi Subito&quot;, a Cuneo prosegue la raccolta firme per la proposta di legge sul fine vita
"Liberi Subito", a Cuneo prosegue la raccolta firme per la proposta di legge sul fine vita
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 01 agosto 2026, 12:14

Acqua torbida al Ferrone e all'Altipiano, l'invito del Comune di Mondovì: "Non utilizzatela ai fini potabili"

Il Comune fa sapere di avere provveduto a contattare Mondo Acqua, l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in città e nell'area limitrofa, al fine di risolvere la situazione in tempi brevi

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

"Invitiamo alla prudenza e a non utilizzare l'acqua a fini potabili se non incolore, inodore e insapore. L'utilizzo è consentito per gli elettrodomestici e per l'uso  igienico-sanitario. Al momento tutto il personale a disposizione è impegnato per ristabilire la totale ordinarietà."

Sono le parole con cui il Comune di Mondovì, attraverso una nota ufficiale, si è rivolto ai cittadini in seguito alla segnalazione ricevuta in mattinata circa l'erogazione di acqua torbida presso alcune utenze del Ferrone e dell'Altipiano.

Il Comune fa sapere di avere provveduto a contattare Mondo Acqua, l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in città e nell'area limitrofa, al fine di risolvere la situazione in tempi brevi.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium