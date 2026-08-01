Acqua torbida al Ferrone e all'Altipiano, l'invito del Comune di Mondovì: "Non utilizzatela ai fini potabili"

"Invitiamo alla prudenza e a non utilizzare l'acqua a fini potabili se non incolore, inodore e insapore. L'utilizzo è consentito per gli elettrodomestici e per l'uso igienico-sanitario. Al momento tutto il personale a disposizione è impegnato per ristabilire la totale ordinarietà."

Sono le parole con cui il Comune di Mondovì, attraverso una nota ufficiale, si è rivolto ai cittadini in seguito alla segnalazione ricevuta in mattinata circa l'erogazione di acqua torbida presso alcune utenze del Ferrone e dell'Altipiano.

Il Comune fa sapere di avere provveduto a contattare Mondo Acqua, l’azienda che gestisce il servizio idrico integrato in città e nell'area limitrofa, al fine di risolvere la situazione in tempi brevi.