Mondovì, acqua da bollire prima dell'uso: ordinanza del sindaco Robaldo dopo i danni del maltempo

A Mondovì entra in vigore il divieto di utilizzare l'acqua potabile senza preventiva bollitura. Lo dispone l'ordinanza firmata oggi, sabato 1 agosto, dal sindaco Luca Robaldo, a seguito dei danni provocati dai violenti temporali di ieri alle opere di presa in località Dho, nell'alta valle Ellero.

Il provvedimento è stato adottato dopo la comunicazione del gestore del Servizio Idrico Integrato, MondoAcqua Spa, che ha segnalato criticità legate alla torbidità dell'acqua conseguente agli eventi meteorologici.

Le aree della città maggiormente interessate dal fenomeno sono quelle del Ferrone, dell'Altipiano, di via del Tiro a Segno e di Sant'Anna Avagnina. In queste zone l'acqua dovrà essere utilizzata esclusivamente dopo essere stata portata a ebollizione, fino a nuova comunicazione.

La stessa ordinanza introduce inoltre il divieto di impiegare l'acqua potabile per usi impropri, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili e aree esterne, il lavaggio dei veicoli e il riempimento delle piscine.

Quest'ultima misura recepisce le indicazioni del Tavolo Siccità della Regione Piemonte, che ha avviato le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale a causa della perdurante siccità, con l'obiettivo di limitare i consumi idrici e preservare la risorsa.